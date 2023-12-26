Когда КРЭО, наконец, очистит Калугу от мусора?

Тема заваленных мусором контейнерных площадок и неудовлетворительная работа Калужского регионального экологического оператора была главной на прошедшем в понедельник, 25 декабря, совещании городского головы Калуги.

Кроме этого, городские власти сообщили, как будет ходить в праздничные дни общественный транспорт в городе.

Дмитрий Денисов, также пояснил, почему городская управа организует платные парковки в Калуге.

Взбодрили КРЭО

Калужане в социальных сетях традиционно за невывезенный вовремя мусор винят городские власти. Это не совсем, как говорится, по адресу. Напомним, что после того, как всеми вопросами вывоза ТКО занялся единый региональный оператор, и претензии за качество вывоза должны быть адресованы именно КРЭО.

На днях городской голова Калуги провел совещание с руководством регионального оператора.

- Нынешняя проблема с мусором в Калуге имеет две причины, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Первая связана со сбоем работы ГП КРЭО по техническим причинам и вторая – это отсутствие в период снегопадов подъезда к ряду контейнерных площадок. Вторая проблема давно решена.

Градоначальник напомнил, что город нашел дополнительные средства на это, полтора месяца назад прошли необходимые в этом случае торги, определен подрядчик.

- Особенно обращаю ваше внимание на строгий контроль за выполнением графика вывоза мусора со стороны КРЭО особенно в праздничное время, - обратился Дмитрий Денисов к Игорю Бугаенко.

Действительно, сейчас наступают новогодние праздники и соответственно увеличивается потребление продуктов у населения Калуги, что неизбежно приведет к росту твердых коммунальных отходов. В этих условиях ритмичность работы КРЭО особенно важна.

Дмитрий Денисов попросил калужан, которые в праздничные дни не собираются выезжать на дороги, и свои машины обычно оставляют во дворах, быть внимательнее и посмотреть – не мешает ли их автомобиль проезду спецтрансопрта для вывоза мусора с контейнерных площадок.

На совещании также было вновь указано управляющим компаниям, на чьих территориях находятся контейнерные площадки, очистить подъезды к ним.

После службы на троллейбусе домой

В предновогодние дни калужан традиционно волнует вопрос движения автобусов и троллейбусов во время длительных новогодних каникул. Особенно непосредственно под Новый год и в канун Рождества.

Как пояснили в городской управе, изменений в количестве единиц общественного транспорта и графике движения по маршрутам во все выходные дни не будет. Оно и понятно, в этом году город отказался от пышных новогодних торжеств на площади Старый Торг. Все мероприятия пройдут камерно, в Театральном сквере и закончатся задолго до полуночи. Кстати, не будет в этом году и ночной дискотеки у драмтеатра.

Таким образом увеличивать количество троллейбусов и автобусов, продлевать время движения незачем. Исключение составит лишь Рождество.

- В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, после рождественской службы на маршруты города дополнительно выйдут семь троллейбусов и один автобус большой вместимости, - рассказал Игорь Бугаенко. – Движение будет осуществляться по восьми маршрутам: №№ 1, 2, 3, 6, 8А, 9, 10 и 18.

Парковаться можно бесплатно

Еще один традиционный новогодний подарок всем автомобилистам от руководства города – отмена платы за парковочные места в Калуге на период новогодних каникул. В этом году от традиции решено не отступать – парковки в городе будут бесплатными.

Комментируя это решение, Дмитрий Денисов обратил внимание на любопытный факт. Дело в том, что в социальных сетях частенько калужане высказывают претензии к городским властям по поводу взимания платы за стоянку автомашин в Калуге. Мол, наживается городская управа на бедных автомобилистах. Оказалось, дело совсем не в деньгах.

- Делается это (взимание платы за парковку Ред) не с целью пополнения местного бюджета, объяснил Дмитрий Денисов. – Это делается, как практически и во всех других российских городах для того, чтобы снизить запаркованность центра Калуги. Таким образом, на дорогах, которые и так заполнены транспортом под завязку, нормализуется трафик. Мы регулируем таким экономическим рычагом трафик в самом центре города.

Другого способа пока не нашли. Правда, например, в крупных китайских городах практикуют выезд на дороги по четным и нечетным окончаниям номеров машин, но это, в наших российских условиях только внесет путаницу.