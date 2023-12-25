В Калужской области на месяц задержали поставку вакцины от кори

В Калужской области до сих пор наблюдаются проблемы с вакциной от кори, хотя ранее чиновники заявляли, что ее должны поставить в ноябре.

- Нету вакцины в детской поликлинике на Никитина 76, уже 2 месяца не можем сделать прививку, сказали после праздников приходить! – возмущается наша читательница.

В понедельник ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

- Эта вакцина входит в национальный календарь прививок и поставляется нам Минздравом РФ. Срок поставки по госконтракту был до 25 ноября. К сожалению, пока у поставщика нет вакцины. Рассчитываем, что вакцину смогут привезти до конца года, - заявили в министерстве.