График работы поликлиник на новогодние праздники опубликовали в Калужской области

В понедельник, 25 декабря, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы больниц и поликлиник на новогодние праздники.

Поликлиники будут работать по обычному расписанию 2 и 5 января. Все остальные дни – выходные.

Кабинеты неотложной помощи открыты каждый день с 8:00 до 20:00.

Скорая помощь и приемные отделения больниц работают круглосуточно и без выходных.