В Калужской области нашли 23 земельных участка для вовлечения в туризм

Согласно поручению Президента Владимира Путина, к 2030 году на территории России планируется создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год.

О росте турпотока в регионах и планах на ближайшее будущее мы поговорили с преподавателями РАНХиГС.

- Согласно официальной информации, еще осенью экспертами Минэкономразвития России на ближайшие два года составлена «дорожная карта» развития внутреннего туризма, в которой было предложено узаконить в гостиничном бизнесе практику невозвратных тарифов, уточнить размер фонда персональной ответственности туроператоров. Стоит отметить и объявленный Минэкономразвития конкурс между субъектами федерации на получение субсидии для развития внутреннего туризма, реализуемый в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - рассказала доцент кафедры делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС Елена Стельмах.

Елена Николаевна уточнила, что общая сумма фонда, который распределят между прошедшими отборочный этап регионами страны, составляет 6,2 млрд рублей.

Доцент кафедры таможенного дела и правовых дисциплин Татьяна Лесина считает, что инициатива Минэкономразвития по развитию внутреннего туризма в России приобретает особую актуальность, так как из-за геополитического напряжения возрастает спрос на отдых внутри страны. Это касается не только курортов Краснодарского края, турпотоки взяли направление внутрь страны.

- Распределение субсидий с учетом готовности регионов к софинансированию и наличию национальных туристских маршрутов может стимулировать развитие инфраструктуры и привлечение туристов, - отметила Татьяна Викторовна. - Также, вовлечение земель в туристический оборот через сервис Росреестра «Земля для туризма» представляется перспективным шагом, который может способствовать расширению туристического потенциала регионов, включая Калужскую область, которая вошла в число регионов, которые присоединились к тестированию сервиса Росреестра «Земля для туризма».

По предварительным данным, в Калужской области есть 23 земельных участка, подходящих для вовлечения в туристскую деятельность, площадью 165,5 гектаров. В перечень объектов туристского интереса включены 15 объектов в различных районах области, что может способствовать развитию туризма в регионе.

В Смоленской области также наблюдается стабильный рост туристского потока, в том числе между Россией и Белоруссией.

Младший научный сотрудник Смоленского филиала РАНХиГС Павел Харламов рассказал, что по данным Национального статистического комитета Белоруссии, за 2022 г. Россию в составе организованных туристских групп посетили 78 тыс. чел. Губернатором Смоленской области предложено создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом, что создаст мультипликативный эффект и придаст серьезный импульс развитию сопутствующих отраслей экономики.

Туристический поток в Тамбовскую область за 11 месяцев 2023 года превысил 1 миллион человек, что на 18% больше, чем в 2022 году.

- По оценкам Правительства Тамбовской области, больше всего гостей в регион привлекли мероприятия, посвященные 150-летию композитора Сергея Рахманинова. В настоящее время в Тамбовской области развиваются разные направления туризма - познавательный, событийный, гастрономический, экологический, спортивный, религиозный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, рыболовный и охотничий, - рассказал доцент кафедры государственного управления и гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала РАНХиГС Андрей Клюкин.

Тверская область вошла в тройку субъектов ЦФО и заняла 12 место в стране по привлечению федеральных средств в туристическую отрасль экономики. В 2023-2024 гг. регион получит федеральную поддержку на сумму более 243 млн. рублей.

- По гранту Ростуризма Тверская область получит почти 144 млн. рублей. В 2022 г. при поддержке федерального бюджета уже были созданы три новых объекта в отеле «Конаково Ривер Клаб», кемпинге «Завидово» и на базе отдыха «Тутань», - отметила доцент кафедры экономики и менеджмента Тверского филиала РАНХиГС Ольга Милюкова. - Сейчас Верхневолжье предлагает туристам больше 300 вариантов размещения, включая отели, санатории Тверской области, кемпинги и глэмпинги.

О росте турпотока в Тульской области рассказала заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Тульского филиала РАНХиГС Светлана Шишлова.

- Рост туристической привлекательности Тульской области связан, прежде всего, с восстановлением исторического центра Тулы, а также с насыщенным событийным календарем - проводятся фестивали «Дикая мята», «Толстой», «Музейное лето», «Левшинский обед». Теперь к ним добавится и «Музейная зима», - рассказала Светлана Евгеньевна.

Благодаря правительственной поддержке, в течение 2023-2024 гг. четыре проекта из Тульской области получат поддержку в размере 301,6 млн. рублей, что позволит в 2024 г. открыть еще почти 200 гостиничных номеров.