Жителей Калуги попросили не выбрасывать салаты в унитаз

Перед Новым годом жителей Калуги попросили бережнее относится к канализационным системам, чтобы фекалии не разливались на выходных по земле.

- Люди хитрят, не хотят выходить на улицу, выкидывают салаты, - прокомментировал представитель водоканала. - Салфетки, салаты, супы в канализацию выкидывать нельзя. Это приводит к засорам на сетях и выливанию фекалий на рельеф.

Выброшенные в унитаз влажные салфетки стали причиной очередного выхода из строя канализации в Веснушках. Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря. На данный момент аварию устранили.