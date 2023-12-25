В Калуге на Анненском мосту появился красочный дракон

На прошлой неделе художник Деонис Текко в очередной раз украсил Калугу необычным граффити. На этот раз на Анненском мосту появился дракон – символ наступающего года.

Также художник опубликовал видео с процессом создания черного мифического существа.

Ранее Деонис Текко разрисовывал опоры моста через Оку и подземный переход в областном центре.