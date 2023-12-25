У жителя Калуги арестовали автомобиль за долги по алиментам

В Калуге мужчина задолжал 43 тысячи рублей по алиментам на своего 16-летнего сына.

В результате судебные приставы арестовали автомобиль «Чери Тиго 2», принадлежащий калужанину.

Машину нашли не сразу. Должник парковал ее возле места жительства, про которое никому не сообщал.

После ареста авто калужанин сразу же выплатил долг, рассказали 25 декабря в УФССП по Калужской области.