В Калуге новый космонавтик приземлился на смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха

В воскресенье, 24 декабря, в Калуге открыли нового космонавтика. Его сделали в стиле врача- офтальмолога и установили на смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха. Об это рассказала скульптор Анна Фарниева.

У малыша на рукаве высечено 07, так как он уже седьмой по счету в городе. На космонавтике красуется офтальмоскоп, а в руках таблица Сивцева.

- Подводя итоги, хочу поблагодарить всех причастных к проекту - несмотря на размеры, это очень трудоемкий процесс, требующий работы многих людей - от создания самих фигурок, до согласования мест установки и освещения в СМИ, - рассказала Анна.

До этого фигурки космонавтиков установили у драмтеатра, возле школы на улице Луначарского, у памятника 600-летию Калуги. Недавно свою фигурку молодежному центру подарил губернатор Владислав Шапша, а возле ЗАГСа установили две влюбленные фигурки.