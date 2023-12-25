В Калужской области прививками от гриппа охватили 49% населения

В Калужской области завершилась прививочная кампания от гриппа. План медики выполнили на 87,5%, сообщили 25 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора.

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