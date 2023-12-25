В Калужской области выявили 25 случаев гриппа

За неделю, с 18 по 24 декабря, в Калужской области выявили 13 286 случаев ОРВИ и 25 случаев гриппа. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Пороговые значения заболеваемости в области превышены на 73,1%. В Калуге – на 223,9%. Наиболее тяжелая ситуация – среди взрослых.

В больницы с ОРВИ попали 56 жителей Калужской области.

На дистанционное обучение переведены 8 школ и 140 классов.