В Калужской области восемь школ и 140 классов перевели на дистанционное обучение

За минувшую неделю в Калужской области восемь школ переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Такие данные в понедельник, 25 декабря, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Учатся из дома дети в школе №4 Обнинска, школах №4 и №12 в Людиново, школах в деревнях Игнатовка и Манино Людиновского района, школе №2 в Жукове, школе в деревне Колыхманово Юхновского района и школе №4 Козельска.

Также на дистант ушли 13 классов в Калуге, шесть классов в Обнинске, 46 классов в Людиновском районе, 46 классов в Боровском районе, два класса в Жуковском районе, 25 классов в Бабынинском районе, по одному – в Дзержинском и Хвастовичском районах. Всего – 140.