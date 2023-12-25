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Представлены семь чудес Калужской области

Опубликовано: 25.12.2023 10:15 0 320
Представлены семь чудес Калужской области

В Калужской области появился онлайн-гид, который расскажет о главных точках притяжения для туристов. Там можно узнать всевозможную информацию для отдыха и развлечений - от прогулок в старинных усадьбах до зимней рыбалки и наблюдения за зубрами в дикой природе. Цифровой гид представил сервис МТС Travel.

Авторы проекта выделили семь главных чудес Калужской области. Это музей космонавтики, Никола-Ленивец, Оптина пустынь, Палаты Коробовых, национальный парк «Угра», заповедник «Калужские засеки» и крупнейшее озеро региона Ломпадь.

В онлайн-гиде собраны рекомендации краеведа и экскурсовода Екатерины Комаровой, фотографа-видеографа Игоря Быкова и радиоведущей Марии Дериновой.  

Как рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова, анализ данных Big Data МТС показывает, что чаще всего наш регион посещают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Воронежа, Липецка, Белгорода, Тамбова и Курска.

- Калужская область привлекает путешественников своим культурным многообразием, где мечты о покорении космоса сочетаются со старинными усадьбами, историческими зданиями, связанных с именами Константина Циолковского, Марины Цветаевой и многих других выдающихся личностей, - отметила она. - Цифровой гид, ссылку на который гости региона получают в приветственном SMS, поможет им спланировать свое путешествие, подскажет, что посмотреть и куда сходить, неважно, приехал ли турист с семьей, друзьями или один. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда в нашем регионе резко увеличивается количество туристов. 

Проект поддержали и в правительстве Калужской области.

- Здорово, что у нас запущен сервис цифрового путеводителя  - прокомментировал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. - Это очень удобный формат знакомства с регионом для современных путешественников, а для нас – еще одна отличная возможность красиво и в современном формате рассказать гостям истории Калужской области. В нашем регионе сосредоточено очень много точек притяжения для самой разной аудитории. И мы продолжаем активно развивать отрасль. Например, в 2023 году нашему региону из федерального бюджета одобрена субсидия 555,2 миллиона рублей на быстровозводимые гостиницы. А еще мы стали «пилотом» в федеральном проекте по выявлению территорий с потенциалом вовлечения в туристскую деятельность. Думаю, цифровые технологии станут отличными инструментом по эффективному взаимодействию с гостями Калужской области. Очень удобно, когда путеводитель у тебя в смартфоне расскажет, где отдохнуть и поесть, что посмотреть, где развлечься, куда съездить. В итоге наш гость прекрасно проведет время, местные предприниматели получат доход, а туристическая отрасль новое дыхание.

Опубликовано: 25.12.2023 10:15 0 320
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