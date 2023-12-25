В Калужской области подвели итоги деятельности «Движения первых» в 2023 году

В последние несколько лет в России развивается детско-молодежное объединение «Движение первых». Оно объединяет детей из разных уголков страны и предоставляет им возможность знакомиться, дружить, а также вносить весомый вклад в будущее страны.

Итоги работы «Движения первых» в 2023 году подвели преподаватели из разных регионов.

О результатах функционирования общества «Движение первых» в Калужской области рассказала заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС Евгения Емельянова.

- После создания РДДМ «Движение первых» в средних общеобразовательных школах Калужской области в 2022 году были введены должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. По итогам 2022–2023 учебного года в 48-ми общеобразовательных учреждениях работали 57 советников директоров по воспитанию и 29 Центров детских инициатив, - рассказала кандидат экономических наук. - Таким образом, педагогами оказывается помощь в реализации идей и инициатив обучающихся, а также в увеличении количества школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и спортивных событиях.

Также она уточнила, что с сентября 2023 года в систему РДДМ включены и учреждения среднего профессионального образования.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС Вероника Чернецова отметила, что в 2023 году навигаторы детства, которые представляют собой большую команду советников директора школы по работе с детскими объединениями, помогали детям подготовить заявки и проекты на грантовые конкурсы, объявленные Федеральным агентством по делам молодежи.

Заручившись поддержкой наставников, дети из калужской школы №4 победили во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Ребята стали лидерами в номинации «Добро рядом», выступив с волонтерским проектом помощи животным.

- В отношении раскрытия интеллектуального потенциала школьников советники директора по воспитанию не только информируют, но и вовлекают обучающихся во всероссийские конкурсы, акции, проекты и мероприятия различных общественных объединений и организаций. Так, например, во всероссийском интеллектуальном турнире «Лига Знаний: школы и колледжи» Всероссийского общества «Знание» приняли участие более 150 представителей 30 образовательных учреждений Калуги, - рассказала Вероника Анатольевна.

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Тульского филиала РАНХиГС Марина Князева отметила, что к декабрю 2023 года первичные отделения «Движения первых» появились уже в 496 образовательных и молодежных учреждениях Тульской области.

В Тульской области успешно функционирует Координационный совет по взаимодействию с РДДМ «Движение первых», возглавляемый губернатором. В данный момент решается вопрос о выделении движению в следующем году 10 млн. руб. на технику, оборудование и расходы на отправку делегаций на окружные и всероссийские форумы и конкурсы.

Директор Тульского филиала Татьяна Разумовская подчеркнула, что Академия обладает крупнейшей филиальной сетью среди вузов страны, поэтому у организаторов движения есть возможность привлечь много новых участников из среды студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей вуза.

Доцент кафедры экономики и менеджмента Тверского филиала РАНХиГС Ольга Милюкова рассказала, что в Тверской области к марту 2023 года было сформировано более 80 первичных отделений РДДМ «Движение первых». Количество пользователей на сайте превысило 4 тысячи человек.

Младший научный сотрудник Смоленского филиала Павел Харламов отметил, что движение в Смоленске насчитывает уже 400 первичных отделений, 5 000 участников. В мероприятиях принимает участие до 50 000 студентов и школьников.

Доцент кафедры делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС Елена Стельмах рассказала, что в 2023 году к «Движению Первых» присоединилось более 4 миллионов человек. Было создано 40,5 первичных подразделений движения во всех регионах РФ. В мероприятиях движения приняли участие более 15 миллионов человек.

Также она проинформировала, что в этом году «Движение Первых» впервые провело Грантовый конкурс (грантовый фонд составляет 2 миллиарда рублей), за счет средств которого реализуется 68 всероссийских проектных активностей, 112 межрегиональных и окружных, 296 региональных и 265 муниципальных акций.

- Движение достигает поставленных целей, направленных на формирование активной гражданской позиции и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодежи, - отметила Елена Николаевна.