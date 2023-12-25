Опубликовано видео ДТП на улице Московской в Калуге, где пострадали три человека

Около 14:50 в воскресенье, 24 декабря, на улице Московской в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видео с камеры наблюдения опубликовало управление МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем «Тойоты» не пропустил встречную «Ладу Приору». После этого «Тойота» отлетела в притормозивший автомобиль ВАЗ-2114.

Различные травмы получили водитель «Тойоты», 29-летний водитель «Приоры» и 24-летняя пассажирка этой машины. Все они попали в больницу.