Медведь Мансур из калужского аэродрома «Орешково» проснулся раньше времени из-за потепления

Из-за потепления медведь Мансур, который живет на территории аэродрома «Орешково» в Бабынинском районе Калужской области, раньше времени вышел из спячки. Об этом сообщили в официальном сообществе, посвященном медведю.

Косолапый, усыновленный летчиками, проспал всего 20 дней. Это произошло из-за потепления.

- Вернётся ли зимний сон вновь? Принесёт ли с собой новые красочные картинки? Никто, никто, никто, никто не знает… Но все дружно скрестили пальцы!, - написали сотрудники аэродрома.

В комментариях люди пожелали Мансуру как можно скорее вернуться в спячку.