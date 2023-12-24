Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 25 декабря

В ночь на понедельник, 25 декабря, в Калуге вывезут снег с семи улиц. Городская управа опубликовала предупреждение для водителей с просьбой убрать с проезжей части транспортные средства.

Работы по вывозу снега будет осуществляться на следующих улицах:

ул.Достоевского

ул.Дзержинского

ул.Чичерина

ул. Луначарского

ул. Комсомольская роща (вдоль поликлиники)

ул. Театральная

ул. С. Федорова