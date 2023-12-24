В Калуге 23 декабря поженились сразу 29 пар

В последнюю красивую дату уходящего года - 23.12.23 в Калуге обручились сразу 29 пар. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе.

За год в Калуге поженились 2708 пар.

Следующая символичная дата для заключения брака наступит уже в следующем году - 24.12.24.