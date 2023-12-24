В Калужской области мужчина отсудил у городских властей более 600 тысяч рублей

В Калужской области суд удовлетворил иск местного жителя к администрации Дзержинского района о компенсации материального ущерба и морального вреда. О подробностях рассказали в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

В июле 2021 года в городе Кондрово на улице Крупской мужчина ехал на автомобиле «Жигули». Во время движения по дороге на машину упало дерево. Пострадавший получил перелом шейного позвонка, а на автомобиле остались серьезные повреждения. Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию, представитель администрации свою вину не признал.

Суд установил, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего контроля ответчика за состоянием деревьев, которые растут около проезжей части.

В итоге суд взыскал с местной администрации 619 600 рублей и расходы на оплату госпошлины.