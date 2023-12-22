Подведены итоги премии «Лучшее для России. Развитие регионов-2023»

На этой неделе прошел форум «Лучшее для России. Развитие регионов-2023», где были рассмотрены проекты, направленные на повышение качества жизни в регионах, а также объявлены победители одноименной премии.
В числе лауреатов - сервис «Онлайн налог для АУСН» банка ВТБ, он победил в номинации «Проект года» в категории «Бизнес и сервис». Калужская область вошла в число первых регионов, где на сервис АСУН могут перейти организации и ИП, средняя численность работников у которых не превышает 5 человек, а доходы − 60 млн рублей в год.
Напомним, АУСН – специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Эксперимент по применению АУСН также проходит в Москве, Подмосковье и в Татарстане. С помощью сервиса «Онлайн налог для АУСН» клиенты могут подать заявку в ФНС на переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), оптимизировать налоговую нагрузку на компанию, автоматически формировать и оплачивать отчетность. Он также позволяет автоматически рассчитывать и оплачивать НДФЛ за сотрудников.
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