Калужская областная стоматология — основа стоматологической помощи региона

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Конец года — традиционно время подведения итогов. В свете задач, которые стоят сегодня перед нами в условиях проведения СВО, для каждого особенно важно ответственно и качественно выполнять свои задачи, укрепляя тем самым потенциал нашей страны. Калужская областная стоматологическая поликлиника присоединилась к проекту «События уходящего года» и рассказала о программах, реализованных в этом году.

Деятельность учреждения основывается на принципах обеспечения безопасности, качества и доступности стоматологической помощи жителям и гостям нашего региона.

Безопасность и стерильность

Каждый этап работы, будь то оснащение лечебных кабинетов, дезинфекция и стерилизация инструментов или непосредственно диагностика и лечение пациентов, проходит строгий аудит в рамках системы контроля качества, которая уже не первый год работает в поликлинике не на бумаге, а на деле.

Итак, по порядку: безопасность медицинской помощи — это то, что важно для каждого из нас. Проходя лечение в областной стоматологической поликлинике, вы можете быть уверены в стерильности используемых инструментов, соблюдении правил обработки оборудования и помещений и, конечно, в строжайшем соблюдении санитарно-­эпидемиологических требований медицинским персоналом учреждения.

Мы уже рассказывали о центральном стерилизационном отделении (ЦСО) областной стоматологии, которое, к слову сказать, продолжает развиваться и совершенствоваться. Задача ЦСО — обеспечение учреждения стерильными изделиями медицинского назначения и перевязочным материалом. Все этапы автоматизированы и проводятся на современном мощном оборудовании с функциями автоматического контроля. Это позволяет исключить человеческий фактор, обеспечить контроль за очисткой и стерилизацией в автономном режиме и сохранить стерильность на всем пути движения от стерилизатора до использования у пациента.

ЦСО — специализированная закрытая зона, доступ в которую разрешен ограниченному числу сотрудников при условии соблюдения целого ряда условий. Здесь, как в научной лаборатории, выделены отдельные зоны, отслеживается и фиксируется целый ряд показателей технологических процессов. Для упаковки инструментов, прошедших обработку, используются специальные крафт-­пакеты, на которых по завершении процесса обработки указывается дата стерилизации и срок годности содержимого. В каждый из крафт-­пакетов вкладывается химический индикатор контроля стерильности, меняющий цвет при прохождении этапов обработки. При завершении процесса стерилизации его цвет сравнивают с эталоном. Фактически это один из способов контроля качества процесса.

Еще один важный аспект обеспечения безопасности пациентов — грамотное оказание медицинской помощи в случае возникновения неотложных состояний. Медицинский персонал областной стоматологии не только регулярно проходит специализированное обучение, но и участвует во внутренних тренингах. Отделения поликлиники оснащены аптечками неотложной помощи и дефибрилляторами.

С целью совершенствования качества лечения в этом году во всех отделениях началось внедрение системы ассистирования. Посещая стоматолога, обратите внимание, что здесь медицинская сестра не просто подготавливает кабинет и все необходимое для приема и встречает пациента, но и следит за его состоянием, передает врачу необходимые инструменты.

Современные методики и материалы

Ежегодно внедряются и новые методики лечения и материалы. Все более популярной у пациентов становится дентальная имплантация — методика восстановления утраченного зуба при помощи специального титанового корня (импланта), устанавливаемого в челюстную кость. Этот корень служит опорой для коронки и тем самым позволяет полностью восстановить функциональность и эстетику зубного ряда. Материалы, применяемые для производства дентальных имплантов, являются биосовместимыми. Они не вызывают аллергию и практически не отторгаются организмом человека. Риски, связанные с осложнениями после проведения дентальной имплантации, очень низкие. На сегодняшний день дентальная имплантация зубов — передовой метод протезирования, используемый стоматологическими клиниками во всем мире.

Развивается зуботехническая лаборатория — в этом году поликлиника продолжила оснащение созданного ранее программно-­цифрового фрезерного центра новым оборудованием. Приобретены специализированные сканер и принтер, активно применяемые для изготовления хирургических шаблонов. В областной стоматологии, в зависимости от медицинских показаний и предпочтений, пациентам доступен полный перечень видов протезирования, начиная с классических методик и вплоть до моделирования зубных коронок и имплантов путем 3D-сканирования зубного ряда пациента, а затем компьютерного моделирования и изготовления моделей на цифровом фрезере с учетом автоматизированного подбора цвета.

В отделении общей практики № 1 проведен комплексный ремонт рентгенологического кабинета, закуплен и установлен новый цифровой томограф.

Доступная помощь и привлечение молодых специалистов

В связи с ростом востребованности у населения стоматологических услуг в последние годы, в том числе и в текущем, увеличиваются объемы помощи, оказываемой в рамках программы ОМС, решаются задачи по увеличению мощности и команды поликлиники.

Одним из важных шагов в этом направлении стало открытие в 2019 году в правобережном районе Калуги нового отделения общей практики, оказывающего полный спектр стоматологических услуг.

Одновременно с этим растет и коллектив областной стоматологии — к дружной команде врачей отделений присоединяются и опытные титулованные, и молодые специалисты. В 2023 году с учетом общего движения кадров коллектив пополнили 20 врачей-­стоматологов терапевтического, хирургического и ортопедического профилей.

Для привлечения в наш регион молодых специалистов главный врач поликлиники, являющийся также главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области, регулярно вместе с представителями учреждения выезжает в медицинские университеты центрального региона России. Так, например, в ноябре и декабре этого года делегация учреждения посетила медицинские университеты Рязани, Твери и Смоленска с целью ознакомления студентов с условиями труда и приглашения на работу в областную стоматологическую поликлинику и в другие профильные учреждения нашего региона.

По словам молодых специалистов, областная клиническая стоматологическая поликлиника привлекает их прежде всего современной материально-­технической базой, условиями работы и, конечно, системой наставничества. Опытные врачи контролируют работу своих подопечных на каждом этапе, обучают принципам работы с современным оборудованием и материалами, помогают в случае возникновения вопросов. Немаловажными являются и региональные меры поддержки.

Не надо бояться попасть на прием к молодому специалисту. Помимо обязательной практики в период обучения в медицинских университетах самостоятельно работать с пациентами они начинают только тогда, когда их наставник и заведующий отделения будут полностью уверены в качестве работы начинающего врача.

Улучшенная маршрутизация и навигация

Еще одним важным проектом, реализованным в этом году, стала реорганизация работы регистратуры главного здания поликлиники. Обновлена команда, проведена колоссальная работа по оптимизации процессов маршрутизации, переоснащению картотеки и основного помещения регистратуры главного здания. Сотрудники прошли обучение у одного из ведущих тренеров-администраторов стоматологических клиник и медицинских центров.

Кроме того, реализован трудоемкий проект перехода на новый формат работы с амбулаторными картами пациентов. Внедренная система учета и хранения позволила существенно повысить скорость обработки медицинской документации и снизить время ожидания пациентом.

Обновлена система навигации по кабинетам поликлиники.

Другой важный проект — обновление оснащения в рамках проекта «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. В этом году произведен монтаж новой подъемной платформы для инвалидных колясок, установлена специализированная звуковая навигационная панель со шрифтом Брайля, обновлены навигационные панели, все входные группы оборудованы кнопками вызова сотрудников учреждения.

Ремонт помещений

В плановом порядке проведен ремонт и переоснащение целого ряда лечебных и служебных помещений и холлов отделений общей площадью около 334 кв. метров, в том числе терапевтического и хирургического отделений, call-центра.

Завершается ремонт помещения и переоснащение детского стоматологического кабинета, в котором будет также дополнительно установлен дентальный рентгенографический аппарат. Обновлена мягкая мебель в холлах отделений для большего комфорта пациентов.

В зданиях отделений общей практики проведены ремонт системы отопления, замена вводного хозяйственно-­пожарного водопровода с обвязкой пожарных шкафов. Обновлена система пожарной сигнализации и голосового оповещения основного комплекса зданий. Модернизирована система приточной вентиляции и шкафов управления одного из отделений.

В рамках мероприятий по гражданской обороне усовершенствованы системы жизнеобеспечения и оснащение убежища, оборудованного в одном из зданий поликлиники.

Благодаря поддержке городского головы Калуги Дмитрия Александровича Денисова обустроена новая парковочная зона для посетителей областной стоматологии во дворе здания на улице Ленина. Эта парковка не только обеспечивает дополнительные места для транспорта пациентов, но и снижает число транспортных средств, занимающих парковочные места в исторической части Калуги в районе Гостиных рядов и Калужского музея изобразительных искусств.

Несколько отделений областной стоматологической поликлиники размещены в зданиях, принадлежащих к категории историко-­культурных объектов регионального значения. Учреждение прикладывает много усилий для их сохранения, чтобы сберечь частичку неповторимой атмосферы нашего города. В этом году стартовал новый этап работ: профессиональные реставраторы провели тщательный осмотр и съемку зданий и прилегающих территорий на улице Ленина с применением различных методов сканирования фасадов и кровли. Каждый этап работы тщательно продуман и отработан до мелочей. Следующий этап — реставрационные и ремонтные работы в зданиях на улице Ленина, 111 и 109, — должен стартовать уже в начале следующего года. В этом году отремонтировано в общей сложности около 150 кв. метров фасада здания по адресу: ул. Академическая, 8.

Стоматология для Первомайска

Областная стоматология в полной мере выполняет задачи, стоящие сегодня перед учреждением, адаптируя процессы и мощности согласно потребностям населения нашего региона. Однако, понимая важность оказания помощи и поддержки регионам в зоне СВО, в 2023 году по поручению губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши под руководством главного врача областной стоматологии Владимира Сергеевича Цуканова проведена большая работа по переоснащению стоматологической поликлиники ГУ «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. Для выполнения поставленной задачи команда учреждения во главе с руководителем неоднократно выезжала в Первомайск.

Поскольку отделение не переоснащалось с момента открытия, потребовалось проведение капитального ремонта детского стоматологического, хирургического и рентгенологического кабинетов, который был выполнен по поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши калужскими строителями. Кроме того, был существенно расширен относительно исходно запрашиваемого список поставляемых инструментов, медикаментов и медицинского оборудования.

Все этапы, начиная с изучения состояния материально-­технической базы стоматологической поликлиники Первомайска, подготовки детального технического задания для ремонта кабинетов, монтажа электросети и планирования расположения медицинской мебели и вплоть до установки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования и стоматологических установок контролировались непосредственно на месте или дистанционно.

Руководство областной стоматологической поликлиники помимо самостоятельного участия проведело колоссальную работу по привлечению частного бизнеса к решению задачи переоснащения стоматологического отделения Первомайской больницы. Спонсорская помощь оказывалась путем предоставления дополнительных расходных стоматологических материалов, инструментов, безвозмездной передачи оборудования и медицинской мебели. К оказанию благотворительной помощи были привлечены 33 организации. Общий объем спонсорской помощи привлеченных организаций составил около 10 миллионов руб­лей.

В общей сложности для стоматологического отделения города Первомайска было приобретено, передано и установлено более 100 различных наименований оборудования, в том числе 6 стоматологических установок, одно хирургическое кресло, аппарат рентгенодиагностики, сухожаровые шкафы, автоклавы и стерилизаторы, компрессоры, холодильники, рециркуляторы, оборудование для зуботехнической лаборатории и другое специализированное оборудование. Также приобретены стоматологические инструменты, расходные материалы для работы стоматологического оборудования, медикаменты и пломбировочные материалы, пленка и реактивы для рентгеновского аппарата в объеме годовой работы, медицинская мебель.

Поскольку сотрудники стоматологического отделения ГУ «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» не имели опыта работы на подобном оборудовании, было проведено обучение непосредственно на рабочих местах.

На этом работа наших стоматологов в Первомайске не остановилась. По поручению губернатора Калужской области начиная с июня объединенная бригада специалистов Калужской областной клинической стоматологической поликлиники и Калужской областной детской стоматологической поликлиники под руководством главного врача Владимира Сергеевича Цуканова дважды выезжала в Первомайск Луганской Народной Республики для оказания стоматологической помощи населению.

Основной задачей команды врачей являлись осмотр и лечение детского населения города Первомайска, близлежащих населенных пунктов и новых присоединенных территорий, однако по мере необходимости проводилось лечение взрослого населения, а также участников СВО.

Наши стоматологи получили очень много положительных отзывов о своей работе. В связи с небольшой численностью врачей стоматологическая помощь в этом районе очень востребована, особенно для детей.

За полтора месяца работы в общей сложности было осмотрено и пролечено около 1,5 тысячи человек, в том числе около 900 детей и 231 участник СВО. Проделанная работа, готовность оказывать стоматологическую помощь в непростых условиях получили высокую оценку на самых разных уровнях.

К слову сказать, наша областная стоматологическая поликлиника продолжает оказывать гуманитарную помощь стоматологическому отделению Первомайска.

Оценка работы стоматологии

Ежедневная профессиональная работа команды областной стоматологии высоко оценена на самых разных уровнях: помимо наград, полученных учреждением и его сотрудниками в профессиональной области, в частности от Стоматологической ассоциации России, учреждение в очередной раз стало обладателем ряда наград, вручаемых на основании отзывов жителей и гостей нашего региона, в том числе — одним из победителей «Бренда года» нашего издательства в номинации «Услуги в сфере здравоохранения». Областная клиническая стоматологическая поликлиника становится обладателем этой награды уже 12-й год подряд.

Оказание медицинских услуг, и стоматологических в частности, — комплексный процесс, каждый этап которого требует внимания. Успешное решение всех этих задач возможно только в результате сплоченной профессиональной работы сотрудников медицинских учреждений. Желаем коллективу Калужской областной клинической стоматологической поликлиники успехов в реализации новых проектов, а пациентам — крепкого здоровья и красивых здоровых улыбок!

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Калуга, пер. Строительный, 10, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 55-03-70.

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