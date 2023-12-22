Самые популярные и редкие детские имена за 2023 год назвали в Калужской области

Загс Калужской области в пятницу рассказал о самых популярных и самых редких именах, которыми калужане называли своих новорожденных детей в 2023 году.

Лидерами вновь стали Александр и София.

Также калужских мальчиков часто называли Михаилами, Артемами, Матвеями, Максимами и Дмитриями. Самые популярные имена у девочек, помимо Софии, - Анна, Виктория, Василиса и Мария.

А вот среди редких имен у мальчиков в Калужской области следующие: Прохор, Трофим, Алекс, Максимилиан, Одисей, Авраам, Кир, Самуэль, Роллан, Микаэл, Соломон, Тамерлан, Илия, Сарри.

Девочек называли такими редкими именами: Ясина, Велеслава, Латвина, Тея, Офелия, Ванда, Милада, Лика, Ванесса, Кассандра, Элен, Лукерья, Северина, Ясна, Мирабель, Аида, Сальма, Линда, Руслана, Матрена, Мэри, Юнона, Есфирь.