Калужане вошли в топ-3 digital-городов

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Жители Калуги чаще всего пользуются интернетом и меньше звонят среди абонентов Tele2 всех 9 регионов, кольцом окружающих Москву. Так калужане в среднем тратят по 17 ГБ трафика в месяц. И неудивительно, потому что 84% из них обладают смартфонами.
По количеству потребляемого трафика Калуга уступает только Иванову, на который приходится 22 ГБ в месяц, и Ярославлю – 19 ГБ. Остальные регионы также активно пользуются современными телефонами, но меньше времени посвящают интернету. В итоге жители Рязани, Твери, Тулы, Костромы, Владимира и Смоленска «качают» по 12-16 ГБ трафика в месяц. Кроме этого, по сравнению с 2016 годом, калужане стали меньше звонить, и теперь на обычные телефонные разговоры тратят по 7-8 часов в течение месяца. 7 лет назад они общались на два часа дольше.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:
«Цифровизация – это естественный процесс, который ускоряется с каждым годом, а телеком-отрасль при этом должна быть всегда на шаг впереди. Поэтому мы расширяем сеть там, где это особенно нужно сейчас и может понадобиться завтра жителям. Всего за 2023 год в 9 регионах мы модернизировали сеть более чем в 60 населенных пунктах, в числе которых даже небольшие деревни с населением 200-300 человек. Таким образом, наш мобильный интернет всегда верен нашим абонентам и ловит даже в трудноступных местах».
4G Tele2 доступен не только в крупных городах, но и загородом, в удаленных деревнях и селах и, конечно же, в местах отдыха, в числе которых арт-парк «Никола Ленивец». Именно поэтому еще летом оператор запустил тревел-гид – онлайн-сервис, который является отличным помощником в организации небольшого путешествия как индивидуально, так и для всей семьи или компании. В декабре его дополнили идеями для увлекательного зимнего отдыха в 9 центральных регионах России, в которых абоненты Tele2 могут пользоваться специальными скидками и предложениями партнеров, а также оставаться на связи с быстрым мобильным интернетом.
Итоги 2023 года по развитию инфраструктуры сети эксперты макрорегиона «Центр» Tele2 представили на цифровом мероприятии. Журналисты и блогеры Тулы, Калуги, Рязани, Смоленска, Ярославля и Костромы окунулись в digital и узнали о деятельности оператора в формате виртуальной и дополненной реальности, а также проверили скорость 4G, прямо в процессе езды на упряжках с хаски. Став на время эко-туристами, тренд на которых сейчас набирает обороты, участники мероприятия в полной мере оценили преимущества внутреннего туризма и цифровых технологий.
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