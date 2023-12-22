Стала известна дата открытия катка на Старом Торге в Калуге

В субботу, 23 декабря, в Калуге на площади Старый Торг откроется бесплатный каток. Начало церемонии – в 18:00, сообщили в городской управе.

Калужане и гости нашего региона смогут кататься там бесплатно, но необходима предварительная регистрация – в кассе или онлайн.

Каток будет работать до конца зимы.