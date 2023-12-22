Минздрав прокомментировал информацию о вспышке кори в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Обнинске лицей «Держава» до конца года перевели на дистанционное обучение. В министерстве образования и науки Калужской области объяснили это тем, что одна из учениц заболела корью.

Ситуацию также прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

По его словам, у школьницы не было прививки от кори, но само заболевание еще не подтвердили, проводятся лабораторные исследования.

При этом калужский Минздрав собирается выделить Клинической больнице №8 500 доз вакцины.

- Ученики переведены на дистанционное обучение в качестве профилактической меры, чтобы избежать массовой вспышки, - заявил Пахоменко.

Напомним, жители Калужской области уже несколько месяцев жалуются на то, что в поликлиниках нет вакцины от кори. На прошлой неделе власти региона обещали, что препарат поступит до конца декабря.