Юные художники из Калуги смогут с помощью нейросети создать работы для выставки в Русском музее

У школьников Калужской области появилась возможность стать участниками выставки в Русском музее.

На онлайн-платформе «Поколение М» разработана просветительская программа в области научно-технологического искусства.

Участники смогут с помощью нейросети создать уникальные творческие работы. Лучшие попадут на выставку в один из главных музеев России.

Творить школьники смогут благодаря бесплатному доступу к развернутой в облаке CloudMTS нейросети.

Как рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова, юным калужанам предлагается освоить новое направление на стыке науки и искусства - Art&Science. По ее словам, даже из обычных детских рисунков с помощью нейросети можно получить настоящий шедевр.