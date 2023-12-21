В Калуге школьники угрожали побить учителя после просмотра «Слово пацана»

В четверг, 21 сентября, выходит последняя серия нашумевшего фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Ранее мы по этому поводу рассказывали о молодежных группировках, которые были в Калуге. Чуть позже в редакцию обратилась мама одного из учеников калужской школы. Учитель начальных классов рассказала в родительском чате, что фильм негативно повлиял на детей.

По словам педагога, дети стали подражать героям фильма, считать группировки чем-то крутым, срывать уроки, а в один из дней и вовсе заявили, что побьют учителя.

Педагог призвала родителей провести беседу со своими детьми, объяснить смысл фильма и исторический контекст.

Ситуацию нам также прокомментировали 21 декабря в министерстве образования и науки Калужской области:

- Сериал «Слово пацана» обсуждается всей страной. Можно выделить несколько факторов его популярности: убедительная литературная основа в виде одноименной книги Роберта Гараева, напряженный сюжет, известные актеры, удачный саундтрек, хорошая режиссёрская работа. Также следует отметить, что сериалы и фильмы о подростках всегда вызывают в обществе особый резонанс. Официально сериал доступен для просмотра только на платных цифровых платформах. Если педагог видит чрезмерную увлеченность учеников содержанием этой картины, ее можно обсудить, обратив внимание школьников, что это прежде всего художественное произведение, посвященное осмыслению трагических судеб молодежи в сложное для страны время. Педагог должен научить детей правильно считывать смыслы любого произведения и видеть в этих смыслах не повод для подражания, а глубину проблематики. Это, кстати, один из важнейших навыков функциональной грамотности. Родителям мы тоже рекомендуем разговаривать с детьми на эти непростые темы и ориентировать детей верное понимание смыслов всего, что появляется в открытых источниках и медиасфере.