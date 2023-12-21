Почему за вывоз мусора отвечает КРЭО, а ругают Денисова?

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов провел традиционную перед новогодними праздниками встречу с журналистами.

В целом Калуга, несмотря на все трудности, очень неплохо заканчивает 2023 год: тут и мощный промышленный рост, и завершение Северного въезда в Калугу, и продолжение сложнейшей реконструкции Синих мостов и впервые с 2020 года новые автобусы, пошедшие в Турынино и Правобережье.

Среди тем, о которых шел разговор, выделим две самые животрепещущие: работа городского общественного транспорта уборка города от снега.

Частные перевозчики – пережиток прошлого

- Снегопады последних дней вызвали нарушения графика движения общественного транспорта, признает городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Пробки на дорогах были очень большие, к тому же коммунальная авария на водоводе в Турынино добавила проблем. Город стоял, причем не только общественный, но и частный транспорт.

Частные компании перевозчики, с моей точки зрения, это пережиток прошлого. Сегодня они не могут обеспечить все требования, предъявляемые к перевозчикам. Зачастую, частные компании являются, по сути, операторами. На них работают обычные калужские мужики со своим личным транспортом, и они заходят и уходят с маршрутов, когда им удобно. Так не должно быть.

Муниципальный транспорт работает за зарплату и только наши красные автобусы курсируют по городу после девяти вечера. Цель муниципальной компании не получение прибыли, а предоставление качественной услуги по перевозке пассажиров.

Оборот кэша на рынке частных перевозок в Калуге составляет до 4 млрд. рублей – так утверждают эксперты. Это огромная сумма, с которой зачастую не платится ни рубля налогов. Да и сами водители в этих частных компаниях ущемлены в правах. Поэтому ещё раз призываю всех частных водителей переходить на работу в управление калужского троллейбуса.

С частными перевозчиками, по сути, нет договоров, это наследие 90-х годов. У нас есть ряд предпринимателей, которые с 90-х годов прошлого века имеют так называемые транспортные карты, которые муниципалитет вынужден продлять каждый год. Но каким-либо образом влиять на их работу город не может.

Уборка города: выше головы не прыгнешь

- В этом году снегопады гораздо большие по объемам, нежели в предыдущие годы. При этом город имеет бюджет, при его формировании мы руководствуемся нормативными параметрами, которые можем себе позволить.

Мы предусмотрели определенную сумму на зимнее содержание улично-дорожной сети в бюджете. И дальше этой суммы мы не имеем права прыгнуть. Кстати, даже исходя из выделенных денег, мы не можем рассчитывать на увеличение техники. По расчётам на содержание Калуги необходимо в два раза больше спецтехники для содержания и уборки дорог и тротуаров Калуги.

Таким образом, город, имея ограниченные финансовые и технические ресурсы, пытаемся добиться максимально возможного результата. Привлекаем подрядные организации в помощь нашим муниципальным коммунальным службам. Мы вынуждены тратить дополнительные, изначально не заложенные на это, средства из городского бюджета.

Уверен, что только расширение налогооблагаемой базы экономики позволит успешнее решать, в том числе, и многочисленные коммунальные проблемы.

Интересно, что достается городским властям и за плохой вывоз мусора, к которому они отношения не имеют. Эти должно заниматься государственное предприятие КРЭО, но судя по результатам, что-то у них идёт не так.

Сам Денисов прокомментировал это так: «юридическая ответственность лежит на государственном предприятии («Калужский региональный экологический оператор» - Ред.). Там были проблемы в связи с погодными условиями, выходом из строя техники. То есть был нарушен режим вывоза мусора».