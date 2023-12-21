Каждый третий житель ЦФО хотел бы вести семейный бизнес

Более половины жителей ЦФО (51%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый четвертый (28%) хотел бы вести его с членами семьи, а 73% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Данные опроса по ЦФО близки к среднестатистическими показателями по России. Треть россиян полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Также 33% считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Лишь 2% (в ЦФО 1%) уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 23%, для начала своего дела возраст значения не имеет.

В среднем по России каждый четвертый участник опроса (в ЦФО 26%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 7% (в ЦФО 9%) предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 15% - 100-500 тысяч рублей, 12% от полумиллиона до 1 миллиона, 6% (в ЦФО 3%) свыше одного миллиона рублей. Треть опрошенных затруднились ответить или не планируют заниматься собственным бизнесом.

Более половины участников опроса (в ЦФО 59%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 15% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 11%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. 8% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. В ЦФО так ответили лишь 4% респондентов - это самый низкий показатель среди федеральных округов. 14% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

«Россияне отмечают положительную роль государства в поддержке начинающего бизнеса, и мы подтверждаем это, получая многочисленные отзывы от наших клиентов-предпринимателей из разных регионов страны», — отметила руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова.

Как и в целом по России, каждый второй житель ЦФО второй видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 13% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 8% готовы стартовать с командой из 5-10 человек, 3% с командой свыше 10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

28% участников опроса начали бы свой бизнес с членами семьи. Каждый пятый респондент предпочел бы начать бизнес с профессионалами, примерно каждый десятый - с друзьями и знакомыми.

Большинство россиян (70%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников («скорее да» 42%, «определенно да» 28%). Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (76%), реже всего - сибиряки (60%). Среди жителей ЦФО такой ответ дали 73% респондентов. Лишь 11% опрошенных не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству («скорее нет» 8%, «определенно нет» 3%).

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.