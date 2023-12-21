ВТБ: спрос на рублевые сбережения растет в декабре на четверть

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За первую половину декабря ВТБ увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей (с учетом депозитов, текущих и накопительных счетов). Это на четверть выше результата за начало ноября, при этом спрос равномерно распределяется между вкладами и накопительными счетами. Общий объем портфеля средств клиентов в рублях приближается к 6 трлн.

Новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета. За первую половину месяца клиенты открыли в ВТБ порядка 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.

«Очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно «подстегнуло» интерес клиентов к накоплению своих средств. Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. К примеру, вкладчикам ВТБ сегодня доступны предложения до 16%, а пенсионерам – до 17% при выполнении ряда условий. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему буду способствовать и выплаты годовых премий. Впервые за долгое время именно выгодный вклад может стать новогодним подарком, причем сделать его каждый клиент может самостоятельно. В результате по итогам года портфель рублевых пассивов может вырасти на 21%», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее в декабре ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Приветственная ставка по накопительному ВТБ-Счету увеличена на 1 пп. Ставки по вкладам в среднем повышены на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых могут получить как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения достигает 17% годовых.

Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 дней и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения - на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.

Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.

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