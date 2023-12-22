Чемоданово, Упрямово и Барсуки: билайн обеспечил высокоскоростным интернетом деревни Калужской области

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билайн запустил связь четвертого поколения 4G LTE в 44 населенных пунктах Кировского, Мещовского, Сухиничского, Юхновского, Хвастовичского, Дзержинского, Износковского, Куйбышевского, Мосальского, Думиничского, Бабынинского, Барятининского, Малоярославецкого, Козельского, Жиздринского районов Калужской области, а также в городском округе.
Это села Покровск, Вертное, деревни Чемоданово, Упрямово, Барсуки и многие другие. Поселения находятся на разном удалении от столицы региона города Калуги. В каждом поселении живет не более 500 человек.
Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.
Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком". В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.
Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.
С полным списком территорий, где билайн запустил 4G в рамках УЦН, можно ознакомиться здесь.
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