В Калуге собрали гуманитарную помощь

Гуманитарный груз, собранный сотрудниками аппарата Городской Думы, членами ветеранской организации «ВоИн» и городского совета ветеранов войны и труда отправился нашим военным в зону проведения специальной военной операции. В его составе теплые вещи и обувь, одеяла, продукты, сладости, медикаменты, маскировочные сети и радиостанции, комплектующие и инструменты для ремонта автомобилей и техники, а также письма от калужских школьников с добрыми пожеланиями и словами поддержки.
- Жители нашего города активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Вместе с депутатами и сотрудниками аппарата Городской Думы мы также стараемся помочь нашим защитникам, это уже не первая такая акция. Связалась с нашими земляками, находящимися в зоне проведения СВО, выяснили, какая помощь необходима. Закупили консервы, шоколад, сгущёнку, тёплые одеяла. Вместе с грузом, собранным ветеранскими организациями города, всё это будет доставлено на передовую. Также отправили письма и открытки от калужских школьников с пожеланиями скорейшей победы и поздравлениями с Новым годом, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.