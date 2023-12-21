В Калуге собрали гуманитарную помощь

Гуманитарный груз, собранный сотрудниками аппарата Городской Думы, членами ветеранской организации «ВоИн» и городского совета ветеранов войны и труда отправился нашим военным в зону проведения специальной военной операции. В его составе теплые вещи и обувь, одеяла, продукты, сладости, медикаменты, маскировочные сети и радиостанции, комплектующие и инструменты для ремонта автомобилей и техники, а также письма от калужских школьников с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

- Жители нашего города активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Вместе с депутатами и сотрудниками аппарата Городской Думы мы также стараемся помочь нашим защитникам, это уже не первая такая акция. Связалась с нашими земляками, находящимися в зоне проведения СВО, выяснили, какая помощь необходима. Закупили консервы, шоколад, сгущёнку, тёплые одеяла. Вместе с грузом, собранным ветеранскими организациями города, всё это будет доставлено на передовую. Также отправили письма и открытки от калужских школьников с пожеланиями скорейшей победы и поздравлениями с Новым годом, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.