У нас учиться престижно

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Нынешним летом конкурс на вступительных экзаменах в Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева составил пять-семь человек на место.

Кроме этого, 2023 год для академии стал богатым на награды: ​три победы в региональных конкурсах народного голосования доказывают возросший интерес к аграрным профессиям.

Как удалось добиться столь высоких результатов рассказала директор филиала сельхозакадемии Светлана Малахова.

Со школьной скамьи

— Светлана Дмитриевна, поделитесь секретом, как удалось столь высоко поднять престиж академии?

— Результат складывается из множества факторов, но прежде всего я бы отметила наши проекты, направленные на повышение узнаваемости вуза. Мы создали свое-

образные агитбригады и проехали практически по всем районам области. Наши Дни аграрного образования стали популярны, их ждут, в них с удовольствием принимают участие школьники.

Наши студенты рассказывают о вузе, показывают мастер-­классы, знакомят школьников с профессиями в формате концертной программы. Это интересно и доступно для ребят. На следующий год мы продолжим такие поездки.

Сегодня у нас работает 19 агроклассов в разных районах Калужской и Московской областей. Мы уже больше пяти лет сотрудничаем с Нарофоминским районом. Нам приятно, что ребята из этого района едут поступать не в Москву, а к нам. В агроклассах преподают наши преподаватели. Занятия идут по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в филиале.



— Появились ли в академии новые дисциплины?

— А как же без этого? Время не стоит на месте. В основном все они связаны с цифровизацией. Цифровые технологии. У нас теперь есть специализация цифровой агроном, например. Сейчас наши студенты могут получить сразу две специальности, не увеличивая срока обучения.

Мы хотим открыть новые направления обучения, связанные с перерабатывающей промышленностью. Очень нужны специалисты в этой области, будем их готовить.

Сегодня в нашем филиале учится 1680 студентов. Планов много, мы увеличиваем с каждым годом набор и на очную и на заочную форму обучения. Специалисты в сельском хозяйстве сегодня очень востребованы практически везде. Более 70% наших выпускников идут работать по полученным в академии специальностям. Наши ребята трудятся не только в хозяйствах нашей Калужской области, но и в Тульской, Московской, Брянской, Рязанской областях.



— Целевые наборы вы практикуете?

— Мы заключаем договоры через региональное министерство сельского хозяйства. У целевиков очень хорошая поддержка, им доплачивают стипендию. Кстати, сегодня, на удивление, у нас нет не пользующихся спросом специализаций. Везде полные наборы.

Практику ребята проходят в хозяйствах не только нашей области. Мы заключили договоры с 70 предприятиями агарного сектора экономики. Ребята проходят практику, например, в Рязанской области, даже в Омск один студент ездил практиковаться, другой — в Якутию.

Тимирязев был бы доволен

— Академия ведет научную деятельность?

— Безусловно. За 2023 год у нас прошло более 25 круг-лых столов и конференций на самые разные научные темы. Приглашали мы ученых из нашего головного вуза, из федеральных профильных структур. В режиме онлайн к обсуждению научных проблем подключаются постоянно наши зарубежные партнеры из Казахстана, из Белоруссии.

— Новые сорта разрабатываете?

— Наши преподаватели в сотрудничестве со студентами вывели новый сорт сои. Но пока это секрет. Как только мы его зарегистрируем, сразу расскажем о нем.

Инженеры наши занимаются усовершенствованием существующей сельскохозяйственной техники. Есть очень интересные предложения, которые заинтересовали изготовителей сельхозмашин. В последнее время наши преподаватели и студенты занимаются техническими разработками по заказам предприятий.

Весной этого года у нас прошел Форум сельской молодежи, более сотни делегатов участвовало в нем. Приезжали студенты из Москвы, наши выпускники, школьники, в работе приняли участие специалисты из регионального министерства сельского хозяйства. Сейчас мы с Минсельхозом запланировали на 2024 год проведение второго форума сельской молодежи.

Я хочу провести еще один форум для работодателей. Они к нам постоянно приезжают индивидуально, знакомятся со студентами, ищут себе кадры. А мы хотим сделать такой единый день, чтобы приехали все вместе. Планируем также провести форум для учащихся агроклассов и школьников.

— Почему молодым людям стоит идти к вам учиться?

— Знаете, сегодня мы, наряду с военной промышленностью, решаем одну из главных задач. Это продовольственная безопасность страны. Сельское хозяйство сейчас развивается действительно интенсивными темпами. Оно кардинально отличается от уровня даже десятилетней давности. Работа стала престижной. Зарплата специалиста в сельском хозяйстве, в ряде случаев, гораздо выше высококвалифицированного рабочего.

К тому же в аграрном секторе молодые специалисты получают очень много всевозможных льгот и мер поддержки. Это и жилье, и служебных транспорт, и финансовая поддержка в течение первых трех лет. Минсельхоз дает субсидию на строительство собственного жилья.

Но самое главное, наши выпускники никогда не останутся без работы. Наши студенты «разобраны» работодателями уже со второго курса. За их будущее и карьеру я спокойна.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/



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