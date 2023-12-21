В Калуге исполнилось 102 года ветерану войны

В Калуге исполнилось 102 года ветерану Великой Отечественной войны Зое Ивановне Череминской.

Она родилась в 1921 году в Воронежской области.

Участвовала в боях на территории нынешних Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей, освобождении Беларуси, рассказали в городской Думе.