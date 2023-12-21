Средняя цена на яйца в Калужской области превысила 127 рублей за десяток

За неделю, с 11 по 18 декабря, в Калужской области продолжился рост цен на яйца.

В среднем десяток стоит уже 127,69 рубля. Это на 2,7% больше, чем было неделю назад. По Калуге средняя цена еще выше – 132,73 рубля.

Но за последнюю неделю были продукты, которые дорожали быстрее, чем яйца. Колбаса полукопченая и варено-копченая прибавила в цене 12,4%, сосиски и сардельки – 8,7%, черный чай – 4,4%, огурцы – 4,3%.

Подешевели больше всего мясные консервы для детского питания – на 3,3%, творог – на 2,2%.