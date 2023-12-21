В Калуге чиновника оштрафовали за медлительность

В Калуге после проверки прокуратуры возбудили административное дело в отношении чиновника, который нарушил закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом рассказали в четверг, 21 декабря, в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку после обращения местного жителя в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Мужчина подал заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, но его не рассмотрели в указанный срок.

Заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений признали виновным в административном правонарушении и выписали штраф 3 тысячи рублей.