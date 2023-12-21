Для воспитанников Азаровского детского дома провели мастер-класс

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Татьяна Коняхина, Евгений Сергеев, Михаил Васильев и Максим Платов вместе с членами педагогического отряда при Городской Думе посетили «Центр содействия семейному воспитанию имени В.Т. Попова». Депутаты поздравили воспитанников и педагогов с наступающим Новым годом и вручили им подарки, члены педагогического отряда провели для детей мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек.
- Депутаты Городской Думы уже давно помогают Центру содействия семейному воспитанию, участвуют в работе попечительского совета. Приближается Новый год – прекрасный семейный праздник, от которого ждут чудес и исполнения желаний. Сегодня мы вместе с педагогическим отрядом постарались создать воспитанникам праздничное настроение, дать возможность научится чему-то новому и интересному, стать ещё ближе друг к другу. Уверен, такие встречи станут нашей доброй традицией! – подчеркнул Юрий Моисеев.
- Воспитанники Центра активно участвуют в жизни микрорайона «Кубяка», мы вместе проводим субботники, патриотические мероприятия. От всей души благодарю ребят и педагогов, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всего самого наилучшего, пусть сбудутся все ваши мечты! – прокомментировала депутат Гордумы, председатель попечительского совета Центра Татьяна Коняхина.
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