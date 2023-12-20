В Калужской области уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами

За 10 месяцев нынешнего года иностранцы совершили на территории Калужской области 302 различных преступления. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 20 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

- В основном иностранные граждане совершали посягательства на собственность, жизнь и здоровье, половую неприкосновенность, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - заявили в СК.

Миграционный поток в регионе уменьшился на 49%.