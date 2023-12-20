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Программа мероприятия «Рождественский фестиваль» в Калужском музее изобразительных искусств, посвященного 300-летию Российской Академии наук

Опубликовано: 20.12.2023 16:10 0 222
Программа мероприятия «Рождественский фестиваль» в Калужском музее изобразительных искусств, посвященного 300-летию Российской Академии наук

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Ежегодный «Рождественский фестиваль» в Калужском музее изобразительных искусств будет посвящен российской науке, т.к. в 2024 году исполняется 300 лет Российской академии наук. Фестиваль включает различные мероприятия, объединённые темой науки, искусства и технологий. 

Идея проведения фестиваля имеет целью ближе познакомить калужскую публику с историей основанной Петром I Академии наук и художеств (так она называлась до 1803 г.), основными первоначальными направлениями ее деятельности, в том числе астрономией, ботаникой, этнографией, рисованием и гравированием.

Мероприятия фестиваля будут проходить с середины декабря 2023 года до 8 января 2024 года и адресованы как взрослым, так и детям.

В декабре начнёт работать «Рождественская мастерская», в рамках которой будут проводиться различные мастер­классы для семейных посетителей по изготовлению новогодних украшений, рисованию в нетрадиционных техниках (эбру, гратаж), изготовлению гравюр в технике эстампа. А 23 декабря состоится традиционный Рождественский концерт.

2–8 января 2024 года в рамках фестиваля пройдут следующие тематические дни:
— «День художественных открытий»: мастер-­классы в техниках нетрадиционного рисования.
— «День гравюры»: в мастерской эстампа расскажут об искусстве гравюры, проведут экскурсию по выставке старинной печатной графики и научат печатать эстампы.
— «День музыки»: состоится концерт в исполнении любимых калужских артистов.
— «День музейных технологий XXI века»: посетители узнают, как информационные технологии, виртуальная реальность и медиаресурсы обогащают и расширяют традиционную музейную экспозицию. Будет работать виртуальная «Мастерская художника» и VR‑зона «Арт-­анимация».
— «День музейных игр»: на выбор посетителям предлагаются квест «Живописная Россия» по основной экспозиции и квест по выставке «Мастер vs Ученик» из фондов музея. С помощью маршрутных листов посетители смогут ответить на вопросы и получить сувениры за участие.
— «День науки об искусстве»: научные сотрудники расскажут о наиболее интересных открытиях при изучении музейной коллекции, проведут экскурсии по основной экспозиции, Музею стекла А. Зеля и выставке из Государственного Русского музея «Великие портретисты 18–19 вв.»
— «Картина народов»: посетителей ждёт рассказ об этнографии — ​науке, описывающей народы, и российских музеях, ей посвящённых. Народные промыслы — ​важная часть материальной культуры народа. На мастер-­классе по рисованию на бересте все желающие узнают обо всех этапах необычной техники рисования и попробуют создать своё произведение искусства.

 

 

Информация о всех мероприятиях фестиваля

— на сайте Калужского музея изобразительных искусств: kmii.ru
— на официальных страницах музея в социальных сетях: 
ВК: https://vk.com/kmiikaluga 
Одноклассники: https://ok.ru/muzeyizobr
Телеграмм: https://t.me/art_kaluga 
— по телефону: 8 (4842) 56-28-30
Адреса музея: ул. Ленина, 103, 104, 116.

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Опубликовано: 20.12.2023 16:10 0 222
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