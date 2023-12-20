У калужской строительной компании арестовали дорогой автомобиль за многомиллионные долги

В Калуге строительная компания накопила множество долгов, но платить начала только после того, как приставы арестовали принадлежащий ей дорогостоящий автомобиль Voyah Dreamer.

Индивидуальному предпринимателю фирма должна больше трех миллионов рублей. Еще 65 задолженностей – это штрафы за нарушения ПДД.

После ареста машины строители сразу выплатили три миллиона. В ближайшие дни должны быть перечислены и оставшиеся деньги.