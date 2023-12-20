KFL Arena–сyberspace — 3 этажа кибеспорта на стыке двух эпох

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Современная киберспортивная KFL Arena-сyberspace — пространство на стыке двух эпох.
Оно находится в доме А.К. Алтынникова, который был построен ещё в 19 веке. Его облик снаружи был сохранён после реконструкции, но зайдя внутрь, вы попадаете в трёхэтажный геймерский рай, оснащённый 56 машинами с лучшим железом в городе.
В окружении прекрасных видов на Оку и уникальной атмосферы объекта культурного наследия любители киберспорта всех возрастов могут найти единомышленников, принять участие в различных турнирах и развить свои навыки в игре и комментировании.
Арена оборудована шестью компьютерными залами, стримерской студией, vip-комнатой c PS5 и ареной для турниров и трансляций. Киберспортивное пространство принимает гостей круглосуточно.
Подзарядиться энергией можно не только от общения с приветливыми администраторами, но и в фудкорте, оформленным в стиле персонажей из любимых игр.
Хотите оригинально провести день рождения или Новый год? Арена принимает праздники любого формата и гарантирует яркие эмоции и тёплые воспоминания.
vk.com/kfl_arena
+7 (906) 642-66-77
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