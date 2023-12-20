Инфляция в Калужской области выросла до 8,1%

Годовая инфляция в Калужской области в ноябре выросла на один процентный пункт и составила 8,1%. Такие данные 20 декабря опубликовал Центробанк.

Главной причинами роста цен назвали высокий спрос, который позволяет торговцам поднимать цены для компенсации выросших издержек.

Среди продуктов больше всего подорожали куриные мясо и яйца. В Центробанке пояснили, что в регионах-поставщиках неблагоприятная эпизоотическая ситуация, а птицефабрики вынуждены больше платить работникам из-за дефицита кадров.

В следующем году Центробанк рассчитывает на снижение инфляции до 4-4,5%.