Хочу работать на селе!

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Еще 15-20 лет назад эта фраза вызвала бы удивление у многих. Сегодня число желающих освоить аграрные профессии, сменить душный офис на работу в поле возросло на порядок.

Что это за современный российский феномен? Разобраться в вопрос мы попытались на примере агрохолдинга «Мираторг».

Выбор объекта исследования не случаен. Компания «Мираторг» только на территории Калужской области имеет 15 ферм и два ремонтных комплекса.

Новая реальность сельского хозяйства

Наверняка многие помнят, как по телевизору в самом начале нынешнего века показывали картинки безысходности жизни и работы в деревне. Застрявшие в полях трактора, грязные коровники с дырявыми крышами, пустые умирающие деревни. Тяжелейший физический труд, мизерные зарплаты и полное равнодушие к тем, кто нас кормил.

Сегодня весь этот ужас сдан на свалку истории. Если не верите, добро пожаловать на любую ферму агрохолдинга «Мираторг». Компания пришла в Калужскую область в 2014 году. Сегодня в ее светлых, современных цехах трудится около 700 человек. Ситуация на селе изменилась до неузнаваемости. С какой стороны ни посмотри.

Вместо старых коровников — ​современные комплексы. Физический труд сведен к минимуму, практически везде работает автоматика. Изменился и внешний вид сельскохозяйственных комплексов. Современные светлые здания, полный комфорт для работников. Есть комнаты отдыха, столовая. Да-­да, и те самые знаменитые «печеньки», которыми некогда заманивали работников в офисы, тоже есть.

Давным-­давно уже никто в «Мираторге» не подходит к трактору с кувалдой. Вся техника — от ведущих производителей. Современная, надежная и комфортная. Работать на ней одно удовольствие.

— У нас года за два благодаря «Мираторгу» сельхозугодья переменились — ​не узнать, — ​рассказывает тракторист-­машинист Николай Усик. — ​Поля ​просто сияют. Кусты редко где найдешь. А техника какая! По сравнению с тем, что было еще десять лет назад, ​земля и небо. Удобно, хорошо — ​главное, работай.

Комфорт, конечно, дело хорошее, но один из главных факторов при решении пойти работать в компанию «Мираторг» — ​уровень заработной платы. Здесь ситуация, как и во всем остальном, изменилась до неузнаваемости. Если взглянуть на предлагаемые вакансии, то уровню зарплат могут позавидовать многие горожане. Слесарь в мастерской может заработать более 50 тыс., водитель — ​75 тыс., ветеринар и агроном — ​90 тыс. руб­лей в месяц. Причем если сравнить зарплаты в «Мираторге» с аналогичными в этом сегменте рынка России, то по многим позициям агрохолдинг занимает лидирующее положение.

Еще одна причина, по которой люди стремятся влиться в ряды «Мираторга», — ​реальная возможность карьерного роста. Умных, работоспособных и мотивированных сотрудников в агрохолдинге ценят. Существенный процент руководящего состава агрохолдинга когда-­то пришел на самые рядовые должности. Но их способности и отношение к делу помогли продвинуться по карьерной лестнице.

Дмитрий Фоменко в 2005 году закончил Брянскую государственную сельхозакадемию и следующие десять лет работал в Москве. В 2015 году прошел по конкурсу на работу в «Мираторг». 9 февраля был назначен агрономом на ферме «Крапивна» в Климовском районе.

— Через год у меня уже было две фермы — ​«Крапивна» и «Любечане», 10 тысяч гектаров, — ​перечисляет Дмитрий Фоменко этапы своего трудового пути. — ​В 2017 году назначен ведущим агрономом Климовского подразделения ООО «Брянская мясная компания» агрохолдинга «Мираторг». С мая 2019 года работал управляющим Климовским подразделением. А с 2022 года меня назначили операционным директором.



Техника «Мираторга» от ведущих производителей повышает эффективность производства и сводит тяжелый физический труд к минимуму.

Люди — ​главная ценность агрохолдинга

Компания не только обеспечивает продовольственный рынок страны высококачественным мясом, — а это, на минуточку, 160 тысяч тонн только по данным за первые 10 месяцев 2023 года, что почти на

20 % превышает объем поставок прошлого года, — но и ведет продуманную кадровую политику.

Высококлассные специалисты в области сельского хозяйства всегда были особо востребованы. А в последние годы при общем кадровом голоде работники в этой сфере стали на вес золота. В «Мираторге» давно плотно сотрудничают с ведущими высшими и средне-­специальными учебными заведениями. Зачастую кадровые службы агрохолдинга присматривают себе перспективного студента уже со второго курса вуза.

В сплоченной команде «Мираторга» сегодня трудится много выпускников Калужского колледжа народного хозяйства, Калужского филиала РГАУ им. К.А. Тимирязева, Калужского колледжа автотранспорта и сервиса, Губернаторского аграрного колледжа.

Совместно с аграрными учебными заведениями агрохолдинг проводит масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение «Мираторг». В нее входят Дни открытых дверей, экскурсии, выездные уроки, встречи с работниками компании и другие партнерские мероприятия. Организуем стажировки для будущих ветврачей, зоотехников, агрономов, инженеров и других специалистов.

Студенты под руководством наставников постигают азы профессии, участвуя в реальных производственных процессах. На время прохождения стажировки учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечены жильем, спецодеждой и корпоративным транспортом. Успешным стажерам компания дает возможность после окончания учебного заведения получить работу по специальности в одном из подразделений холдинга, а лучших поощряет стипендией.

Однако делать ставку только на учебные заведения в агрохолдинге не стали. В «Мираторге» уже несколько лет успешно готовят специалистов и на собственной базе — ​в «Академии «Мираторга». Расположена она в Брянской области. Здесь на собственных производственных мощностях проходят профессиональную подготовку и переподготовку сотни специалистов.

Сотрудники «Мираторга» по достоинству оценивают возможность обучения, повышения квалификации, что неизбежно приводит к карьерному росту.

— Появилась возможность бесплатно отучиться на тракториста и водителя погрузчика, и я с удовольствием ею воспользовался, — ​говорит оператор производственного цеха АПХ «Мираторг» Анатолий Стригин.

— Здесь можно вырасти в настоящего профессионала за достаточно короткие сроки, — ​рассказывает ведущий агроном «Мираторга» Владимир Нищаков. — ​Сильная школа, практический опыт, ежедневное решение интересных и, скажу честно, сложных задач, работа в команде. Я люблю свою работу, поэтому мне все нравится! Есть комфортный офис, есть качественная спецтехника для работы в поле, есть все для продуктивной работы. Про стабильную зарплату и соцпакет, отпуск и прочие радости работы в крупнейшем агрохолдинге и говорить нечего. Компания заботится о своих сотрудниках.

Освоить профессию, например комбайнера, с нуля могут кандидаты без опыта. За 2023 год профессиональную подготовку и переподготовку в «Академии «Мираторг» по направлению «тракторист категорий С, Д, F», а также «водитель погрузчика» прошли 34 сотрудника из Калужской области.

Для большинства сотрудников «Мираторга» есть возможность освоить новые рабочие профессии. Наиболее востребованные сегодня — ​это тракторист-машинист, водитель погрузчика и сварщик.



Компания уделяет большое внимание подготовке молодых кадров: агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, технологов мясного производства и других специалистов.

Горизонты развития

Новые производственные комплексы «Мираторга» появляются в разных субъектах РФ. Калужская область не исключение. В нынешнем, 2023 году, «Мираторг» начал строительство второй базы ремонта и обслуживания сельхозтехники. Реализация проекта позволит обслуживать дорогостоящую технику строго по регламенту, оптимизировав расходы (в том числе на запчасти) без ущерба качества; сократить простои; обеспечить правильное хранение техники и гарантированно подготовить ее к сезону в срок и без потерь.

На новой производственной базе в деревне Лужница Куйбышевского района создано 185 рабочих мест. Идет процесс сдачи ее в эксплуатацию.

В открывающееся современное подразделение «Мираторга» требуются и новые кадры. Агрохолдинг с удовольствием примет в свои ряды инженеров по ремонту сельхозтехники, слесарей, трактористов, инженеров-­диагностов, водителей, агрономов, ветеринарных врачей, животноводов. У молодых специалистов и работников с опытом есть отличная возможность влиться в команду ведущего оператора мясного рынка России.

Телефоны службы персонала:

+7 (910) 590-09-08, +7 (980) 319-20-00.

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