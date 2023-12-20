Хочу работать на селе!

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Еще 15-20 лет назад эта фраза вызвала бы удивление у многих. Сегодня число желающих освоить аграрные профессии, сменить душный офис на работу в поле возросло на порядок.
Что это за современный российский феномен? Разобраться в вопрос мы попытались на примере агрохолдинга «Мираторг».
Выбор объекта исследования не случаен. Компания «Мираторг» только на территории Калужской области имеет 15 ферм и два ремонтных комплекса.
Новая реальность сельского хозяйства
Наверняка многие помнят, как по телевизору в самом начале нынешнего века показывали картинки безысходности жизни и работы в деревне. Застрявшие в полях трактора, грязные коровники с дырявыми крышами, пустые умирающие деревни. Тяжелейший физический труд, мизерные зарплаты и полное равнодушие к тем, кто нас кормил.
Сегодня весь этот ужас сдан на свалку истории. Если не верите, добро пожаловать на любую ферму агрохолдинга «Мираторг». Компания пришла в Калужскую область в 2014 году. Сегодня в ее светлых, современных цехах трудится около 700 человек. Ситуация на селе изменилась до неузнаваемости. С какой стороны ни посмотри.
Вместо старых коровников — современные комплексы. Физический труд сведен к минимуму, практически везде работает автоматика. Изменился и внешний вид сельскохозяйственных комплексов. Современные светлые здания, полный комфорт для работников. Есть комнаты отдыха, столовая. Да-да, и те самые знаменитые «печеньки», которыми некогда заманивали работников в офисы, тоже есть.
Давным-давно уже никто в «Мираторге» не подходит к трактору с кувалдой. Вся техника — от ведущих производителей. Современная, надежная и комфортная. Работать на ней одно удовольствие.
— У нас года за два благодаря «Мираторгу» сельхозугодья переменились — не узнать, — рассказывает тракторист-машинист Николай Усик. — Поля просто сияют. Кусты редко где найдешь. А техника какая! По сравнению с тем, что было еще десять лет назад, земля и небо. Удобно, хорошо — главное, работай.
Комфорт, конечно, дело хорошее, но один из главных факторов при решении пойти работать в компанию «Мираторг» — уровень заработной платы. Здесь ситуация, как и во всем остальном, изменилась до неузнаваемости. Если взглянуть на предлагаемые вакансии, то уровню зарплат могут позавидовать многие горожане. Слесарь в мастерской может заработать более 50 тыс., водитель — 75 тыс., ветеринар и агроном — 90 тыс. рублей в месяц. Причем если сравнить зарплаты в «Мираторге» с аналогичными в этом сегменте рынка России, то по многим позициям агрохолдинг занимает лидирующее положение.
Еще одна причина, по которой люди стремятся влиться в ряды «Мираторга», — реальная возможность карьерного роста. Умных, работоспособных и мотивированных сотрудников в агрохолдинге ценят. Существенный процент руководящего состава агрохолдинга когда-то пришел на самые рядовые должности. Но их способности и отношение к делу помогли продвинуться по карьерной лестнице.
Дмитрий Фоменко в 2005 году закончил Брянскую государственную сельхозакадемию и следующие десять лет работал в Москве. В 2015 году прошел по конкурсу на работу в «Мираторг». 9 февраля был назначен агрономом на ферме «Крапивна» в Климовском районе.
— Через год у меня уже было две фермы — «Крапивна» и «Любечане», 10 тысяч гектаров, — перечисляет Дмитрий Фоменко этапы своего трудового пути. — В 2017 году назначен ведущим агрономом Климовского подразделения ООО «Брянская мясная компания» агрохолдинга «Мираторг». С мая 2019 года работал управляющим Климовским подразделением. А с 2022 года меня назначили операционным директором.
Техника «Мираторга» от ведущих производителей повышает эффективность производства и сводит тяжелый физический труд к минимуму.
Люди — главная ценность агрохолдинга
Компания не только обеспечивает продовольственный рынок страны высококачественным мясом, — а это, на минуточку, 160 тысяч тонн только по данным за первые 10 месяцев 2023 года, что почти на
20 % превышает объем поставок прошлого года, — но и ведет продуманную кадровую политику.
Высококлассные специалисты в области сельского хозяйства всегда были особо востребованы. А в последние годы при общем кадровом голоде работники в этой сфере стали на вес золота. В «Мираторге» давно плотно сотрудничают с ведущими высшими и средне-специальными учебными заведениями. Зачастую кадровые службы агрохолдинга присматривают себе перспективного студента уже со второго курса вуза.
В сплоченной команде «Мираторга» сегодня трудится много выпускников Калужского колледжа народного хозяйства, Калужского филиала РГАУ им. К.А. Тимирязева, Калужского колледжа автотранспорта и сервиса, Губернаторского аграрного колледжа.
Совместно с аграрными учебными заведениями агрохолдинг проводит масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение «Мираторг». В нее входят Дни открытых дверей, экскурсии, выездные уроки, встречи с работниками компании и другие партнерские мероприятия. Организуем стажировки для будущих ветврачей, зоотехников, агрономов, инженеров и других специалистов.
Студенты под руководством наставников постигают азы профессии, участвуя в реальных производственных процессах. На время прохождения стажировки учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечены жильем, спецодеждой и корпоративным транспортом. Успешным стажерам компания дает возможность после окончания учебного заведения получить работу по специальности в одном из подразделений холдинга, а лучших поощряет стипендией.
Однако делать ставку только на учебные заведения в агрохолдинге не стали. В «Мираторге» уже несколько лет успешно готовят специалистов и на собственной базе — в «Академии «Мираторга». Расположена она в Брянской области. Здесь на собственных производственных мощностях проходят профессиональную подготовку и переподготовку сотни специалистов.
Сотрудники «Мираторга» по достоинству оценивают возможность обучения, повышения квалификации, что неизбежно приводит к карьерному росту.
— Появилась возможность бесплатно отучиться на тракториста и водителя погрузчика, и я с удовольствием ею воспользовался, — говорит оператор производственного цеха АПХ «Мираторг» Анатолий Стригин.
— Здесь можно вырасти в настоящего профессионала за достаточно короткие сроки, — рассказывает ведущий агроном «Мираторга» Владимир Нищаков. — Сильная школа, практический опыт, ежедневное решение интересных и, скажу честно, сложных задач, работа в команде. Я люблю свою работу, поэтому мне все нравится! Есть комфортный офис, есть качественная спецтехника для работы в поле, есть все для продуктивной работы. Про стабильную зарплату и соцпакет, отпуск и прочие радости работы в крупнейшем агрохолдинге и говорить нечего. Компания заботится о своих сотрудниках.
Освоить профессию, например комбайнера, с нуля могут кандидаты без опыта. За 2023 год профессиональную подготовку и переподготовку в «Академии «Мираторг» по направлению «тракторист категорий С, Д, F», а также «водитель погрузчика» прошли 34 сотрудника из Калужской области.
Для большинства сотрудников «Мираторга» есть возможность освоить новые рабочие профессии. Наиболее востребованные сегодня — это тракторист-машинист, водитель погрузчика и сварщик.
Компания уделяет большое внимание подготовке молодых кадров: агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, технологов мясного производства и других специалистов.
Горизонты развития
Новые производственные комплексы «Мираторга» появляются в разных субъектах РФ. Калужская область не исключение. В нынешнем, 2023 году, «Мираторг» начал строительство второй базы ремонта и обслуживания сельхозтехники. Реализация проекта позволит обслуживать дорогостоящую технику строго по регламенту, оптимизировав расходы (в том числе на запчасти) без ущерба качества; сократить простои; обеспечить правильное хранение техники и гарантированно подготовить ее к сезону в срок и без потерь.
На новой производственной базе в деревне Лужница Куйбышевского района создано 185 рабочих мест. Идет процесс сдачи ее в эксплуатацию.
В открывающееся современное подразделение «Мираторга» требуются и новые кадры. Агрохолдинг с удовольствием примет в свои ряды инженеров по ремонту сельхозтехники, слесарей, трактористов, инженеров-диагностов, водителей, агрономов, ветеринарных врачей, животноводов. У молодых специалистов и работников с опытом есть отличная возможность влиться в команду ведущего оператора мясного рынка России.
Телефоны службы персонала:
+7 (910) 590-09-08, +7 (980) 319-20-00.
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