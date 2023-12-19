В Калуге нашли живой пропавшую 44-летнюю женщину

Волонтеры не уточняют, где женщина провела эти полторы недели.

Во вторник, 19 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил хорошие новости о женщине, которая пропала 10 дней назад .

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