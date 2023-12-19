Началось объединение офисной сети банков ВТБ и «Открытие»

В России первые пять офисов банка «Открытие» начали работать под брендом ВТБ. Это отделения в Москве, Омске, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

Всего в рамках интеграции банков объединятся 250 офисов.

Директор департамента сети банка «Открытие» Артем Окороков рассказал, что начало перевода сети – это один из важных этапов этого процесса. Клиентам «Открытия» обещают комфортные условия при переходе в ВТБ.

Руководитель департамента администрирования сети - вице-президент ВТБ Сергей Нечаев сообщил, что в ближайшие три года ВТБ увеличит офисную сеть на 40% и в полтора раза расширит штат курьеров. Сеть банка охватит около 100 миллионов человек.