Когда в Калуге кончатся проблемы с общественным транспортом?

На прошедшем в понедельник, 18 декабря, общегородском совещании были объявлены улицы Калуги, куда в следующем году проведут уличное освещение.

Кроме этого, городской голова Калуги Дмитрий Денисов обратил внимание на создавшийся миф о простое муниципального спецтранспорта в то время, когда нужно убирать дороги.

Шел разговор и о проблемах общественного транспорта, особенно на северных направлениях города.

Да будет свет!

В Калуге с 2018 года проблемами уличного освещения начли заниматься активно. В городе реализуется шестилетняя специальная программа по модернизации уличного освещения. Существующую сеть меняют на современную, энергосберегающую, а там, где света не было вовсе – протягивают новые сети.

- Сегодня улицы Калуги освещают 25767 осветительных приборов, протяженность электрических осветительных сетей составляет 817,5 километров, - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Основное количество сетей и приборов создана была в Калуге ещё в 70-80 годах, поэтому необходимость в ее реконструкции сейчас актуальна. В первую очередь тревогу вызывает состояние электрических сетей. Работа идет с 2015 года, резко усилить ее удалось с 2018 года.

По словам Игоря Бугаенко, за это время заменили более 80 километров, в 2023 году – 28 км. Однако, на территории Калуги остается немало мест, требующих замены сетей. Шестилетнюю программу планируют продлить как минимум до 2027 года.

- В этом году свет пришел на улицы Кирпичный завод МПС, Вторая и Третья Холмовая, Ясеневая, 8-я и 13-я Тарусская, переулок Воинский, улица Изобретателей, участок улицы Секиотовская и другие, - рассказал Игорь Бугаенко. - Освещение появилось на улицах деревень Некрасово, Черносвитино, Большая Каменка, Рябинки, Марино, Андреевское, Лихун, Григоровка.

Всего на улицах Калуги появилось около 12 тысяч новых светильников, в нынешнем году заменили две тысячи фонарей.

В 2024 году новые светильники появятся в сквере на площади Победы, в парке Циолковского, на участке улицы Московская от площади Московской до Путепровода, на улице 40 лет октября и на участке от улицы Советская до Тарусского проезда и другие.

- Действительно, много улиц уже посветлели, но, признаю, есть и темные, - признался городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Программу будем продолжать, чтобы полностью модернизировать уличное освещение в городе и не оставить в Калуге ни одного тёмного уголка.

Никто в домино не играет

Сегодня любой калужанин может в режиме онлайн отследить работу коммунального транспорта Калуги. Эта возможность появилась у жителей несколько лет назад после того, как город, совместно с компанией Меркатор, запустил специальную информационную систему и модуль для отслеживания техники всем желающим.

Калужан активно пользуются этим информационным ресурсом. Особо внимательные обратили внимание на большое количество «отдыхающей» на базе специальной коммунальной техники. «В домино на базе играют, когда город снегом засыпает», - появились в соцсетях язвительные реплики калужан.

Дмитрий Денисов попросил управление городского хозяйства развеять этот миф.

– Все 160 единиц техники не могут постоянно быть на линии, - объяснил Игорь Бугаенко. - На интерактивной карте отображается вся техника МБУ СМЭУ. Но, во-первых, не вся техника задействована в зимней уборке города. Машины для летнего содержания сейчас действительно стоят. В зимней уборке участвует лишь 109 единиц коммунальной техники. Во-вторых, и техника, и водители работают посменно. К тому же машины, бывает, ломаются и их ремонтируют, но при этом датчики не отключаются и создается впечатление, что машины простаивают.

Не стоит забывать, что сейчас на дорогах города работают машины, не интегрированные в информационную систему. Я имею ввиду спецтехнику подрядных организаций. Её, в частности, мы используем в основном для очистки улиц и тротуаров на дорогах третьей категории. Зачастую количество тракторов подрядчиков в два раза больше на улицах, нежели нашей муниципальной техники.

- Сейчас у людей очень напряженный график, - резюмировал тему городской голова Калуги. Работа на улицах – это очень тяжелый физический труд и сменность в работе просто жизненно необходима.

Дмитрий Денисов, при обсуждении уборки города от снега, обратил внимание на то, что сейчас, в связи с резким потеплением необходимо оперативно чистить ливневую канализацию. Растаявший снег обрушится в ливневку, и прочистка ее решеток должна происходить оперативно.

Городской голова Калуги призвал калужан сообщать о случаях забивания решеток ливневок в Калуге.

А мы пойдём на Север

Калужане, особенно живущие в северных микрорайонах города, сбои в графиках движения общественного транспорта, почему-то связывают исключительно с приходом на маршруты муниципальных автобусов и ухода частников. Обсуждение этого вопроса на совещании выявило несколько причин временного срыва графиков, по большому счету, он никак не связан с уходом частных перевозчиков.

- Сейчас мы перестраиваем работу муниципального общественного транспорта на маршрутах в северные части города, - пояснил Дмитрий Денисов. - Ожидаем выхода на линию дополнительных транспортных средств. Безусловно, мы усилим северное направление.

- Я категорически не согласен с утверждением о том, что если бы на маршрутах остались частные перевозчики, то было бы лучше, - заявил Игорь Бугаенко. – Это совершенно не так. Сегодня у частных перевозчиков очень большие проблемы с водительским составом, с автобусами. Ни один частный перевозчик не заменит муниципальный транспорт.

Проблемы сегодня, в первую очередь, связаны с погодой. Это и сокращение скорости передвижения, и зауженность некоторых дорог.

- Это приводит к сбою графиков, - уверен Игорь Бугаенко. - Но, муниципальный транспорт все равно придерживается графика движения, чего не скажешь о частниках. Они могут сойти с линии когда угодно, особенно в вечернее время. Состояние достаточно большого количества частных автобусов оставляет желать лучшего, поэтому сход с маршрута часто происходит и из-за банальной его поломки и невозможности заменить сломавшийся автобус другим.

С Северного направления муниципальный транспорт не снимается, более того, сейчас мы пытаемся его увеличить. К сожалению, кардинально пока решить этот вопрос не удается, но мы добавили два автобуса на эти маршруты. Средней и большой вместительности. По мере наборе водителей, на северные маршруты пойдут новые автобусы.

- Благодаря переводу некоторых маршрутов на муниципальный общественный транспорт, теперь в отдаленные районы города можно добраться в вечернее время, - добавил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - До этого, обычно, частный перевозчик после 21.00 сходил с линии и ехал домой пить чай. И его не заставишь соблюдать графики, несмотря на все наши увещевания по этому поводу. У него во главу угла стоит выручка, причем не секрет, частенько это серые заработки.

Эти частные предприятия путем перечисления налогов, какого-либо заметного вклада в общую финансовую корзину города не вносят. Кстати, ещё раз предлагаю всем частным водителям перейти работу в наше муниципальное предприятие «Калужское управление троллейбуса». Здесь мы найдете стабильную работу, неплохо оплачиваемую и надежные тылы. Я имею ввиду полный социальный пакет поддержки, в том числе и по достижении вами пенсионного возраста.

В завершении о хорошем. В этом году МРСК подарил городу роскошную наряженную ёлку в городском парке культуры и отдыха. Она уже стоит-красавица. Её можно оценить всем калужанам.