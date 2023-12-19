Лоси попали на камеры в калужском лесу

В лесах Калужской области обитает большое количество лосей. Обычно они попадают в новости, когда выскакивают на дороги и попадают под машины.

Но сегодня покажем этих красавцев по хорошему поводу. Камера засняла животных, когда они вышли к солонцу.

Видео 19 декабря опубликовал заповедник «Калужские засеки».