Удачным для назвали 2023 год больше половины жителей ЦФО

У 51% жителей Центрального федерального округа 2023 год был лучше или таким же хорошим, как и 2022. Таковы результаты опроса, который провели ВТБ и банк «Открытие».



Самым важным опрошенные люди назвали отсутствие проблем со здоровьем у родных и близких, а также хороший отдых.



Эти данные сопоставимы со среднестатистическими показателями по всей России.



11% опрошенных жителей ЦФО рассказали, что в 2023 году брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. 28% занимались только сбережением, 41% не брал кредитов и не делал вкладов.



За пределы своего региона в 2023 году выезжали 35% опрошенных жителей ЦФО. Из тех, кто путешествовал, 60% делали это раз в год, 27% - два раза, 13% - три и более. При этом 92% ездили по России.



Опрос проводился в первую неделю декабря, в нем участвовали 1500 человек.

Опубликовано: 18.12.2023 16:43 219