В Калужской области благоустроили пруд на территории больницы

В этом году в Калужской области благодаря инициативному проекту очистили и благоустроили пруд на территории больницы в городе Жиздра.Об этом рассказала министр финансов региона Валентина Авдеева в понедельник, 18 декабря.

На реализацию потратили 2 182,00 тысяч рублей, из областного бюджета – 1 300,00 тысяч рублей, что составило большую половину затрат.

Авдеева отметила, что в софинансировании проекта приняли участие местные жители и бизнесмены, проживающие в населенном пункте.

Благодаря проекту пруд удалось очистить от ила и камыша. Также была произведена валка деревьев, корчевка пней, установка гидротехнического затвора. На берегу поставили скамейки и урны.

- Реализация мероприятий по благоустройству пруда позволила преобразить облик городского поселения, а также сохранить биоразнообразие водной экосистемы, - подчеркнула Авдеева.