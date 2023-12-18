Соцопросы зафиксировали у россиян высокое знание о результатах нацпроектов

Жители России считают необходимым продолжать реализацию национальных проектов в ближайшие пять лет. Такие результаты опроса ВЦИОМ 18 декабря опубликовало правительство Калужской области.

Проектами с самой большой пользой для общества люди назвали «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», а также «Жилье и городская среда».

За последние три года вырос средний уровень знания о нацпроектах.

В пятерку самых узнаваемых нацпроектов вошли «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение» и «Образование».