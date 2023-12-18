Калуга получила деньги на оборудование для правобережной поликлиники

Как мы уже рассказывали, правительство России выделило 540 миллионов рублей для закупки медицинского оборудования в Калугу. Губернатор Владислав Шапша пояснил, что деньги пойдут на правобережную поликлинику.

Будет закуплено 2300 единиц медицинского оборудования.

- Строительство здания поликлиники идет полным ходом, - рассказал Шапша. - «Коробка» готова. Ведется устройство внутренних инженерных систем. Завершается благоустройство территории. Долгожданное событие – открытие поликлиники – уже в 2024 году. Сейчас работаем над тем, чтобы к этому времени максимально обеспечить новое медучреждение квалифицированными кадрами.